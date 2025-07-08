В Казани появились фейковые сайты для продажи билетов на «Новую волну»

Фото: Мария Зверева

В связи с высоким спросом на билеты на фестиваль «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа, появились фейковые сайты, предлагающие поддельные билеты. Об этом предупредил оргкомитет мероприятия.

Организаторы конкурса напомнили, что настоящие билеты можно приобрести только через два официальных билетных оператора: Icetickets.ru и kassir.ru. Они уточнили, что «в последнее время особенно часто встречаются случаи реализации поддельных билетов по мошенническим схемам».

— Оргкомитет «Новой волны» не несет ответственности и не может гарантировать подлинности билетов, купленных на сторонних порталах или с рук, — добавили организаторы.

Фестиваль «Новая волна — 2025» станет первым конкурсом молодых исполнителей популярной музыки, который пройдет в Казани. В программе — торжественное открытие, три конкурсных дня и гала-концерт. Также запланированы тематические вечера, включая выступления Ларисы Долиной и концерт трибьют-группы «Иванушки International».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На мероприятии выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Дима Билан. Все билеты на гала-концерт уже раскуплены.

Напомним, что музыкальный конкурс «Новая волна» в Казани перенесли от «Чаши» на площадь перед «Ак Барс Ареной». Мероприятие пройдет с 21 по 26 августа. Примечательно, что 24 августа «Рубин» принимает московский «Спартак» на том же стадионе, где пройдет «Новая волна». О переносе матча при этом не заявлялось.

Анастасия Фартыгина