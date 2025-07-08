Президент США Дональд Трамп анонсировал 10%-ные пошлины для стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных импортных пошлин для стран-членов БРИКС. Он подчеркнул, что пошлины будут применяться «только за то, что они входят в объединение».

Трамп также не упустил возможности обвинить БРИКС в «антиамериканской политике». Он заявил: «Любой, кто будет угрожать доллару, заплатит цену».

Эти меры могут серьезно повлиять на торговые отношения между США и членами БРИКС, к которым относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

Напомним, что вчера Трамп ввел пошлины на товары для трех стран: Малайзии, Казахстана и ЮАР. Казахстан и Малайзия входят в список стран-партнеров объединения, а ЮАР является полноправным членом в составе БРИКС с декабря 2010 года.

Анастасия Фартыгина