Президент США введет пошлины для трех стран БРИКС

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары для трех стран: Малайзии, Казахстана и ЮАР. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Напомним, что Казахстан и Малайзия входят в список стран-партнеров объединения, а ЮАР является полноправным членом в составе БРИКС с декабря 2010 года.

С 1 августа США вводит:

25%-ную пошлину на товары, импортируемые из Казахстана;

25%-ную пошлину на товары, импортируемые из Малайзии;

30%-ную пошлину на товары, импортируемые из ЮАР.

Трамп ранее обещал ввести десятипроцентные пошлины для всех стран, которые поддерживают «антиамериканскую» политику БРИКС. В своем посте в соцсети Truth Social он заявил: «Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет».

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении стран-партнеров БРИКС, назвав их безответственными.

Анастасия Фартыгина