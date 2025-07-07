Президент США введет пошлины для трех стран БРИКС
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары для трех стран: Малайзии, Казахстана и ЮАР. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Напомним, что Казахстан и Малайзия входят в список стран-партнеров объединения, а ЮАР является полноправным членом в составе БРИКС с декабря 2010 года.
С 1 августа США вводит:
- 25%-ную пошлину на товары, импортируемые из Казахстана;
- 25%-ную пошлину на товары, импортируемые из Малайзии;
- 30%-ную пошлину на товары, импортируемые из ЮАР.
Трамп ранее обещал ввести десятипроцентные пошлины для всех стран, которые поддерживают «антиамериканскую» политику БРИКС. В своем посте в соцсети Truth Social он заявил: «Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет».
Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении стран-партнеров БРИКС, назвав их безответственными.
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