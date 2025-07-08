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В Елабужском районе перевернувшийся лесовоз раздавил легковушку

19:32, 08.07.2025
В Елабужском районе перевернувшийся лесовоз раздавил легковушку
Фото: предоставлено ГАИ Татарстана

В Елабужском районе Татарстана водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся, а бревна из кузова повредили проезжавшую мимо «Ладу», сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

  • Оба водителя — грузовика и легковушки — госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего. ГИБДД Татарстана призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

предоставлено ГАИ Татарстана

Напомним, что на Горьковском шоссе в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros частично опрокинулся, задев дорожное ограждение и световую опору.

Анастасия Фартыгина

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