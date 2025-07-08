В Елабужском районе перевернувшийся лесовоз раздавил легковушку

В Елабужском районе Татарстана водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся, а бревна из кузова повредили проезжавшую мимо «Ладу», сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Оба водителя — грузовика и легковушки — госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего. ГИБДД Татарстана призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что на Горьковском шоссе в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros частично опрокинулся, задев дорожное ограждение и световую опору.

Анастасия Фартыгина