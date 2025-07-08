Жилинспекция Татарстана за неделю назначила штрафы на 481 тыс. рублей
За неделю жилищные инспекторы провели 101 проверку
Госжилинспекция Татарстана за неделю провела 101 проверку и назначила 24 штрафа на общую сумму 481 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За неделю инспекторы составили 25 постановлений об административном правонарушении.
Среди них протокол об административном нарушении на имя директора управляющей компании «Тан» за состояние дома №75 на ул. Калинина в Бугульме, из которого выпадают кирпичи. Директору назначили штраф в 50 тыс. рублей.
Всего за семь дней жилищные инспекторы выявили 79 нарушений в Татарстане и объявили 85 предостережений.
Ранее сообщалось, что задолженность жителей Татарстана за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов достигла 670 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».