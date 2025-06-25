Задолженность жителей Татарстана за капремонт превысила 670 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Задолженность жителей Татарстана за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов достигла 670 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор Фонда жилищно-коммунального хозяйства Айрат Абузяров на брифинге.

По словам Абузярова, с момента создания фонда в июне 2014 года собственникам помещений было начислено 42,4 млрд рублей по статье «капитальный ремонт». При этом было собрано 41,7 млрд рублей, что составляет 98% от общего объема начислений.

Абузяров также напомнил, что с 1 января 2025 года ежемесячный взнос на капитальный ремонт составит 8 рублей 47 копеек за один квадратный метр.

Госжилинспекция Татарстана отмечает устойчивую тенденцию к снижению общего числа обращений граждан за последние пять лет.

Рената Валеева