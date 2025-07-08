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В Татарстане за 90 миллионов рублей выставили на продажу базу отдыха

16:25, 08.07.2025

Судя по описанию, речь идет о базе отдыха «Кырлай»

В Татарстане за 90 миллионов рублей выставили на продажу базу отдыха
Фото: скриншот с сайта Авито

В Татарстане выставили на продажу базу отдыха. Стоимость объекта составляет 89,9 миллиона рублей. Судя по фотографиям и описанию, речь идет о базе отдыха «Кырлай», расположенной в Агрызском районе республики. Соответствующее предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.

Продавец отмечает, что годовая чистая прибыль комплекса составляет 13,4 млн рублей. Общая площадь земельного участка — 184 сотки. Площадь построек — 1 954 квадратных метра. Имеется дополнительный участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 81 сотка.

Жилые помещения представлены 24 номерами для размещения гостей, также есть два банкетных зала вместимостью 120 и 40 человек. Наряду с этим в комплексе функционируют четыре VIP-бани, конюшня с возможностью катания, пункт проката спортивного инвентаря (сап-борды, велосипеды) и другие активности.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как себя чувствует гостиничный бизнес Закамья.

Дмитрий Зайцев

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