Стало известно, как будет выглядеть фабрика «Адонис» после обновления — рендеры
В июле здесь откроется новое креативное пространство
На фабрике «Адонис» в июле откроется творческое объединение «Профсоюзники», сообщил руководитель объединения Андрей Питулов. Рендеры опубликовала компания CreativeSpace Hunter в своем телеграм-канале.
Днем в новом креативном пространстве будут открыты коворкинг и кофейня, а вечером на территории будет работать бар. По ночам планируется проводить вечеринки.
Среди будущих резидентов объединения стендап-клуб «КлуП», магазин виниловых пластинок и бутик с мерчем.
Цель нового проекта — собрать и объединить креативные силы города для создания единого кластера.
«Профсоюзники» планируют выделить как минимум три зала для проведения своих мероприятий.
Ранее сообщалось, что здание бывшей фабрики «Адонис», расположенное на улице Профсоюзной, 3 в Казани, признают объектом культурного наследия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».