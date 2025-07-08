Стало известно, как будет выглядеть фабрика «Адонис» после обновления — рендеры

В июле здесь откроется новое креативное пространство

Фото: предоставлено Creative Space Hunter

На фабрике «Адонис» в июле откроется творческое объединение «Профсоюзники», сообщил руководитель объединения Андрей Питулов. Рендеры опубликовала компания CreativeSpace Hunter в своем телеграм-канале.

Днем в новом креативном пространстве будут открыты коворкинг и кофейня, а вечером на территории будет работать бар. По ночам планируется проводить вечеринки.

Среди будущих резидентов объединения стендап-клуб «КлуП», магазин виниловых пластинок и бутик с мерчем.

предоставлено Creative Space Hunter

Цель нового проекта — собрать и объединить креативные силы города для создания единого кластера.

«Профсоюзники» планируют выделить как минимум три зала для проведения своих мероприятий.

предоставлено Creative Space Hunter

Ранее сообщалось, что здание бывшей фабрики «Адонис», расположенное на улице Профсоюзной, 3 в Казани, признают объектом культурного наследия.



Дарья Сайфиева