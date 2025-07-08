В Казани расследуют обстоятельства смерти мужчины на железной дороге

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Казани выясняются обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Инцидент произошел утром 8 июля 2025 года на железнодорожной станции «Восстание», сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По факту происшествия Казанским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Основанием для проверки стала статья 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По предварительным данным следствия, тело местного жителя было обнаружено утром указанной даты на железнодорожной станции «Восстание» в районе несанкционированного пешеходного перехода. При осмотре места происшествия были выявлены признаки, указывающие на железнодорожное травмирование. Мужчина был без признаков жизни.

Рената Валеева