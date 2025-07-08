Татарстан и Челябинская область подписали план сотрудничества до 2027 года
Сегодня на полях Международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, закрепили межрегиональное сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
Главы Татарстана и Челябинской области — Рустам Минниханов и Алексей Текслер — подписали план мероприятий по реализации ранее заключенного Соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.
Документ, рассчитанный на период с 2025 по 2027 год, определяет конкретную дорожную карту взаимодействия в ключевых сферах экономики, промышленности, научно-технического развития, образования, культуры и социальной политики.
Вчера Минниханов осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.
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