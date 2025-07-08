Татарстан и Челябинская область подписали план сотрудничества до 2027 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня на полях Международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, закрепили межрегиональное сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Главы Татарстана и Челябинской области — Рустам Минниханов и Алексей Текслер — подписали план мероприятий по реализации ранее заключенного Соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Документ, рассчитанный на период с 2025 по 2027 год, определяет конкретную дорожную карту взаимодействия в ключевых сферах экономики, промышленности, научно-технического развития, образования, культуры и социальной политики.

Вчера Минниханов осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.

Рената Валеева