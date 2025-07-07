Рустам Минниханов посетил выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге
Рустам Минниханов, глава Татарстана, осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге. Он находится с рабочей поездкой в этом городе, сообщили в пресс-службе раиса.
- Выставка ИННОПРОМ-2025 сосредоточена на теме «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ожидается участие более 40 тыс. человек из примерно 60 стран.
Основные направления выставки включают цифровое производство, металлообработку, транспортное машиностроение, технологии для городов, промышленные IT, энергетику, новые материалы, производство компонентов и медицинскую технику.
На выставке традиционно представлен стенд Татарстана с продукцией республиканских производителей. Сегодня его посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.
Накануне Рустам Минниханов принял участие в празднике Сабантуй в Екатеринбурге, где его встретил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Пастер. Минниханов находится в городе с рабочей поездкой.
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