Рустам Минниханов посетил выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, глава Татарстана, осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге. Он находится с рабочей поездкой в этом городе, сообщили в пресс-службе раиса.

Выставка ИННОПРОМ-2025 сосредоточена на теме «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ожидается участие более 40 тыс. человек из примерно 60 стран.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Основные направления выставки включают цифровое производство, металлообработку, транспортное машиностроение, технологии для городов, промышленные IT, энергетику, новые материалы, производство компонентов и медицинскую технику.

На выставке традиционно представлен стенд Татарстана с продукцией республиканских производителей. Сегодня его посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Накануне Рустам Минниханов принял участие в празднике Сабантуй в Екатеринбурге, где его встретил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Пастер. Минниханов находится в городе с рабочей поездкой.



Анастасия Фартыгина