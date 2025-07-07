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Рустам Минниханов посетил выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге

09:33, 07.07.2025
Рустам Минниханов посетил выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, глава Татарстана, осмотрел стенды 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге. Он находится с рабочей поездкой в этом городе, сообщили в пресс-службе раиса.

  • Выставка ИННОПРОМ-2025 сосредоточена на теме «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ожидается участие более 40 тыс. человек из примерно 60 стран.
предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Основные направления выставки включают цифровое производство, металлообработку, транспортное машиностроение, технологии для городов, промышленные IT, энергетику, новые материалы, производство компонентов и медицинскую технику.

На выставке традиционно представлен стенд Татарстана с продукцией республиканских производителей. Сегодня его посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Накануне Рустам Минниханов принял участие в празднике Сабантуй в Екатеринбурге, где его встретил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Пастер. Минниханов находится в городе с рабочей поездкой.

Анастасия Фартыгина

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