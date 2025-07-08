Депутат назвал обязательные условия для прописки на даче
Прописка в дачном доме возможна лишь при строгом соблюдении ряда условий, а в некоторых случаях заявители могут получить отказ в регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что зарегистрироваться по месту жительства можно исключительно в капитальном жилом доме, а не на пустом земельном участке. При этом строение должно быть пригодным для круглогодичного проживания, что подразумевает наличие отопления, водоснабжения, электричества и соответствие всем санитарно-техническим нормам.
Еще одним критически важным условием является целевое назначение земли. Депутат предупредил, что участок должен относиться к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). На землях огородных некоммерческих товариществ (ОНТ) или сельскохозяйственного назначения прописка законодательством не предусмотрена.
Чаплин также напомнил, что по закону дача может быть зарегистрирована как место жительства только в том случае, если у человека нет другого постоянного жилья, хотя на практике это требование не всегда строго проверяется.
Процедура оформления прописки начинается с получения технического заключения о пригодности дома для постоянного проживания.
Решение по заявлению, как правило, принимается в течение двух-трех месяцев. Однако, по словам Чаплина, даже при соблюдении всех вышеперечисленных условий возможен отказ. Это особенно вероятно, если участок расположен за пределами населенного пункта, например в лесу или открытом поле, так как такие территории часто не признаются пригодными для постоянного проживания.
Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков.
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