Депутат назвал обязательные условия для прописки на даче

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Прописка в дачном доме возможна лишь при строгом соблюдении ряда условий, а в некоторых случаях заявители могут получить отказ в регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что зарегистрироваться по месту жительства можно исключительно в капитальном жилом доме, а не на пустом земельном участке. При этом строение должно быть пригодным для круглогодичного проживания, что подразумевает наличие отопления, водоснабжения, электричества и соответствие всем санитарно-техническим нормам.



Еще одним критически важным условием является целевое назначение земли. Депутат предупредил, что участок должен относиться к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). На землях огородных некоммерческих товариществ (ОНТ) или сельскохозяйственного назначения прописка законодательством не предусмотрена.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чаплин также напомнил, что по закону дача может быть зарегистрирована как место жительства только в том случае, если у человека нет другого постоянного жилья, хотя на практике это требование не всегда строго проверяется.

Процедура оформления прописки начинается с получения технического заключения о пригодности дома для постоянного проживания.

Решение по заявлению, как правило, принимается в течение двух-трех месяцев. Однако, по словам Чаплина, даже при соблюдении всех вышеперечисленных условий возможен отказ. Это особенно вероятно, если участок расположен за пределами населенного пункта, например в лесу или открытом поле, так как такие территории часто не признаются пригодными для постоянного проживания.

Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков.

Рената Валеева