Ак Барс Банк предлагает выгодные условия для держателей Карты жителя Республики Татарстан

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "АК БАРС" БАНК

В Ак Барс Банке с Картой жителя Республики Татарстан можно получать кешбэк за оплату общественного транспорта и коммунальных услуг.

С 1 июля 2025 года это выгодное предложение будет действовать на постоянной основе и станет частью тарифов Коробочных предложений банка.

Чтобы получить кешбэк, к карте нужно подключить одну из четырех Коробок. Дополнительное условие — расходы на проезд и ЖКХ не должны превышать 35% от общей суммы операций по карте.

При выборе Коробки «Ничего лишнего» или «То, что нужно» кешбэк от оплаты ЖКХ составит 10% и 10 рублей от каждой поездки в общественном транспорте. Коробка «То, что хочется» дает кешбэк 15% от оплаты за ЖКХ и 15 рублей — за проезд. Максимальный кешбэк предусмотрен с Коробкой «Больше, чем ожидал»: 20% за оплату ЖКХ, 20 рублей — за поездки в общественном транспорте. По условиям Коробок кешбэк за оплату проезда и ЖКХ получают клиенты, проживающие в Республике Татарстан.

Помимо привлекательного кешбэка Карта жителя Республики Татарстан обладает рядом дополнительных возможностей, что делает ее использование выгодным и удобным.

Клиенты Ак Барс Банка могут оплачивать картой коммунальные счета, налоги, пошлины и прочие сборы без комиссий на портале госуслуг РТ.

Начисление процентов на остаток средств обеспечивает пассивный доход владельцам карты: 11% годовых при наличии на карте от 30 000 до 100 000 рублей и 2% годовых на остаток, превышающий указанную границу.

Ознакомиться со всеми тарифами обслуживания Коробок и Карты жителя Республики Татарстан можно на сайте банка, а также в отделениях Ак Барс Банка.

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