Россияне в среднем хотят получать 146 тысяч рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

Средний размер желаемого дохода у россиян в 2025 году составляет 146 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное экспертами Финансового университета при правительстве.

Согласно исследованию, медианное значение желаемой заработной платы по рынку составляет 110 тысяч рублей в месяц, что на 16% выше уровня 2024 года.

Эксперты отмечают, что начинающие специалисты без опыта работы рассчитывают в среднем на доход в 92 тысячи рублей, при медианном значении в 73 тысячи рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются в следующих городах: Махачкала (213 тысяч рублей), Хабаровск (188 тысяч рублей), Москва (185 тысяч рублей), Иркутск (175 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (166 тысяч рублей).

Казань вошла в топ-35 городов России с самыми высокими зарплатами.

Рената Валеева