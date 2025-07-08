ЛДПР предлагает бесплатно выделять землю семьям с 10-летним стажем брака и ребенком

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой о бесплатном предоставлении земельных участков супружеским парам, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим ребенка. Соответствующий законопроект направлен в правительство, сообщает ТАСС.

Согласно предложению, такой земельный участок должен стать общей долевой собственностью всех членов семьи — как родителей, так и их детей.

По мнению разработчиков законопроекта, данная мера призвана существенно повысить благосостояние российских семей и благотворно сказаться на их здоровье. Инициатива также рассматривается как подспорье для создания так называемой «родовой усадьбы», что, в свою очередь, может стимулировать рождаемость и способствовать всестороннему развитию детей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, выразил уверенность, что наличие собственного дома на земле «с большой долей вероятности снизит статистику разводов в России».

Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков.

Рената Валеева