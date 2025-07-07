Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Японии и Южной Кореи с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на все товары, импортируемые из Японии и Южной Кореи, начиная с 1 августа 2025 года. Заявление было сделано через социальную сеть Truth Social, где глава Белого дома также опубликовал официальные письма, адресованные президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.

В письме, направленном японскому премьер-министру, говорится: «Начиная с 1 августа 2025 года, мы введем тариф в размере всего 25% на любые японские товары, поступающие в Соединенные Штаты, помимо всех отраслевых тарифов».

Аналогичное послание было адресовано южнокорейскому президенту. В нем отмечается: «Начиная с 1 августа 2025 года, мы введем тариф всего 25% на все корейские товары, поступающие в США, отдельно от всех отраслевых тарифов. Товары, переправленные транзитом для обхода более высокого тарифа, также будут облагаться этим повышенным тарифом».

Это решение последовало за 90-дневным периодом переговоров, который был предоставлен Вашингтоном Токио и Сеулу для заключения новых торговых соглашений. Трамп изначально объявил о возможном введении повышенных пошлин в начале апреля, однако затем отложил эту меру, чтобы дать возможность для диалога. Срок этих переговоров истек 9 июля, и ранее президент ясно дал понять, что продления не будет.

В течение этого периода США удалось заключить полноценное торговое соглашение с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией. Однако, судя по объявлению, переговоры с Японией и Южной Кореей не привели к удовлетворительным для Белого дома результатам.



Рената Валеева