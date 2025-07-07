Танцующий под татарскую плясовую медведь появился на выставке «Иннопром»

Стенд Татарстан стал одной из самых запоминающихся площадок на Международной промышленной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге. Особое внимание привлек белый медведь, пустившийся в пляс под татарскую народную мелодию.

Видео с танцем было запечатлено и опубликовано в своем телеграм-канале руководителем пресс-службы раиса республики Лилией Галимовой. Ролик сопровождался подписью: «Танцуют все! Даже медведи под татарскую плясовую на стенде Татарстана».



Рената Валеева