Взрыв в лаунж-баре Рязани: один погиб, четверо ранены из-за боевой гранаты

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате взрыва, произошедшего сегодня в одном из лаунж-баров Рязани. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с боевой гранатой, которую один из посетителей принял за муляж.

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, изначально речь шла о взрывном устройстве, которое сдетонировало в руках у молодого человека.

— Взорвалось устройство в руках у молодого человека, он получил тяжелые травмы. Какое именно взрывное устройство — устанавливается, — заявил собеседник агентства.

Информацию о происшествии и пострадавших подтвердили в местной администрации.

Рената Валеева