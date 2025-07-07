Путин подписал закон, расширяющий возможности для открытия консульств России за рубежом

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширяет перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ключевым изменением является отмена обязательного требования о наличии международного договора с иностранным государством для открытия консульского учреждения. Теперь консульство страны может быть открыто на основании межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.

Закон также расширяет перечень субъектов, через которые подведомственное МИД предприятие оказывает содействие российским загранучреждениям в совершении отдельных консульских действий и осуществлении полномочий по приему документов. Теперь такое содействие может оказываться не только через подведомственное предприятие, но и через самостоятельные юридические лица, созданные на территории иностранных государств и являющиеся дочерними или зависимыми организациями по отношению к этому предприятию, а также с привлечением иных третьих лиц.

Кроме того, закон предусматривает классификацию почетных консульских должностных лиц на следующие классы:

почетные генеральные консулы;

почетные консулы;

почетные вице-консулы;

почетные консульские агенты.

Рената Валеева