Путин подписал закон, расширяющий возможности для открытия консульств России за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширяет перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ключевым изменением является отмена обязательного требования о наличии международного договора с иностранным государством для открытия консульского учреждения. Теперь консульство страны может быть открыто на основании межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.
Закон также расширяет перечень субъектов, через которые подведомственное МИД предприятие оказывает содействие российским загранучреждениям в совершении отдельных консульских действий и осуществлении полномочий по приему документов. Теперь такое содействие может оказываться не только через подведомственное предприятие, но и через самостоятельные юридические лица, созданные на территории иностранных государств и являющиеся дочерними или зависимыми организациями по отношению к этому предприятию, а также с привлечением иных третьих лиц.
Кроме того, закон предусматривает классификацию почетных консульских должностных лиц на следующие классы:
- почетные генеральные консулы;
- почетные консулы;
- почетные вице-консулы;
- почетные консульские агенты.
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