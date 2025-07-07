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Путин подписал закон, расширяющий возможности для открытия консульств России за рубежом

18:52, 07.07.2025
Путин подписал закон, расширяющий возможности для открытия консульств России за рубежом
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширяет перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ключевым изменением является отмена обязательного требования о наличии международного договора с иностранным государством для открытия консульского учреждения. Теперь консульство страны может быть открыто на основании межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.

Закон также расширяет перечень субъектов, через которые подведомственное МИД предприятие оказывает содействие российским загранучреждениям в совершении отдельных консульских действий и осуществлении полномочий по приему документов. Теперь такое содействие может оказываться не только через подведомственное предприятие, но и через самостоятельные юридические лица, созданные на территории иностранных государств и являющиеся дочерними или зависимыми организациями по отношению к этому предприятию, а также с привлечением иных третьих лиц.

Кроме того, закон предусматривает классификацию почетных консульских должностных лиц на следующие классы:

  • почетные генеральные консулы;
  • почетные консулы;
  • почетные вице-консулы;
  • почетные консульские агенты.
Рената Валеева

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