Генпрокурор поручил проверить необоснованный рост цен на такси из-за ограничений связи

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку законности формирования цен на услуги такси в российских регионах. Это решение принято на фоне поступающих жалоб граждан на необоснованное повышение стоимости поездок при перебоях в работе мобильной связи и интернета, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно сообщению, прокуратура получает многочисленные обращения от граждан, указывающих на то, что цены на такси неоправданно «взвинчиваются» в моменты сбоев или полного отсутствия интернет-соединения. Краснов подчеркнул необходимость тщательной проверки законности таких действий со стороны перевозчиков и агрегаторов. Он также призвал прокуроров в регионах уделить особое внимание возможному наличию картельных сговоров в этой сфере.

Напомним, что в Татарстане в последнее время вводятся ограничения на работу мобильного интернета и связи. Эти меры принимаются на фоне повышенной опасности налетов украинских беспилотных летательных аппаратов.

В Саратовской области примут меры по повышению доступности интернета для жителей региона на фоне временных ограничений мобильной связи.

Рената Валеева