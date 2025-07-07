Путин подписал закон, гарантирующий установку RuStore на iPhone

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку единого российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты и ряд других электронных устройств. Документ призван обеспечить российским пользователям устройств полный доступ к отечественному ПО.

Парламентарии, стоявшие за законопроектом, отмечали, что отдельные производители устройств продолжают устанавливать запреты на сторонние приложения и искусственно ограничивают доступ к некоторым функциям. Эта проблема, по их словам, наиболее остро проявляется на смартфонах и планшетах компании Apple.

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен исключительно собственный магазин приложений App Store. Альтернативные магазины и свободная установка сторонних приложений вне официального источника не предусмотрены — в большинстве стран поставить такое ПО можно только неофициальными методами.

Apple планирует перенести производство всех iPhone, предназначенных для США, в Индию к 2026 году.



Рената Валеева