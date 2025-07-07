В Ершове возбуждено уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и последующего пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ершове Саратовской области. Об этом сообщило региональное следственное управление СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем будет произведен осмотр места происшествия, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Сведения о пострадавших и повреждении имущества в настоящее время уточняются.

Ранее в администрации Ершовского района сообщали, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа, после которого в здании возник пожар. По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате взрыва повреждения получили три квартиры. Отмечается, что пострадавших среди жильцов нет. Все жители дома были оперативно эвакуированы.

Главное управление МЧС России по Саратовской области информировало, что пожар был локализован, а позднее открытое горение в многоквартирном доме полностью ликвидировано. Прокуратура региона также начала проверку по факту произошедшего.

Рената Валеева