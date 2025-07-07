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В Саратовской области после взрыва бытового газа разрушено три квартиры

14:17, 07.07.2025

Три квартиры разрушены, по предварительной информации, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов в Ершове Саратовской области. Информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в газифицированном пятиэтажном доме. По словам собеседника агентства, взрыв бытового газа произошел в одной из квартир на пятом этаже.

Ударной волной, как уточнил представитель экстренных служб, разрушены три квартиры.

Рената Валеева

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