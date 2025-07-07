Перевозки на детской железной дороге в Казани выросли на 22% в июне

Фото: Артем Дергунов

Детская железная дорога (ДЖД) в Казани показала значительный рост пассажиропотока в июне 2025 года, перевезя почти 13 тысяч пассажиров. Этот показатель на 22% превышает аналогичный период прошлого года, пишет Миндортранс.

Согласно статистике, среди перевезенных пассажиров около 6,6 тысячи составили дети, а более 6,3 тысячи — взрослые, что подчеркивает привлекательность ДЖД для семейного отдыха.

Особенность Казанской детской железной дороги в том, что ее работу полностью обеспечивают юные железнодорожники — воспитанники ДЖД.



Казанская детская железная дорога, открытая 30 августа 2007 года, является одной из самых молодых в системе ДЖД России. Сегодня она располагает двумя основными станциями — «Молодежная» и «Изумрудная», а также двумя посадочными платформами — «Спортивная» и «Березовая роща». Путешествие занимает около 30 минут.

В Татарстане оплатить проезд в электричке теперь можно по геолокации пассажира через мобильное приложение «ПроТранспорт+».

Рената Валеева