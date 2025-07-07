Власти Казани сообщили, что дефицит дворников образуется из-за должников за ЖКУ

Фото: Владимир Васильев

Долги жителей за ЖКУ являются одной из причин дефицита дворников в столице Татарстана. Об этом заявил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике».

По словам Гиниятуллина, в системе платежей за коммунальные ресурсы наблюдается «перекос, где долги потребителей кратно выше, чем долги управляющих компаний». Он подчеркнул, что именно из-за этих задолженностей и образуется нехватка дворников в городе.

На сегодняшний день в штате муниципальных организаций числятся 1,5 тысячи дворников, в то время как нормативная потребность составляет 2,2 тысячи человек. Ситуация усугубляется с началом зимнего сезона, когда количество работников сокращается еще на 20%.

Часть УК и ведомств Казани показали почти «нулевую готовность» к запуску тепла осенью.

Рената Валеева