Часть УК и ведомств Казани показали почти «нулевую готовность» к запуску тепла осенью

Проблемы подготовки к отопительному сезону обсудили на совещании в мэрии

Фото: Динар Фатыхов

«Показатели самые слабые по городу»

В начале осени Казань должна продемонстрировать готовность к холодам, поэтому у коммунальных служб сейчас самый разгар работы, чтобы без перебоев провести отопительный сезон. Времени остается немного, чуть больше месяца, но оказалось, не все работают слаженно: например, в Кировском и Московском районах заметно отстали.

На сегодня готовность управляющих компаний к началу подачи тепла в жилые дома и социальные объекты в этих районах составляет всего 2,8%. Ведомственные системы теплоснабжения демонстрируют нулевую готовность. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике» в мэрии.

Готовность потребителей теплоснабжения по КирМосу к подаче тепла также остается самой низкой в столице Татарстана — 25,7%.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Что касается других районов, по Авиастроительному и Ново-Савиновскому этот показатель составляет 41%, в Вахитовском и Приволжском — по 34,5%. Лучше всего на сегодняшний день оценивается готовность систем теплоснабжения Советского района — 48,2%

— Я прошу глав всех районов эти цифры подтянуть. А Владимира Жаворонкова (главу администрации Кировского и Московского районов, — прим. авт.) попрошу взять этот вопрос на личный контроль, потому что показатели самые слабые по всему городу, — отметил Искандер Гиниятуллин.

«Неукоснительно принимать все меры, чтобы войти в график»

Замглавы исполкома напомнил, что к 15 сентября Казань должна получить паспорт готовности к отопительному сезону. Завершить проверку медучреждений, школ, детсадов и других социальных объектов в преддверии запуска тепла необходимо еще раньше — к 1 сентября.

Муниципальному образованию Казани в общей сложности необходимо дать оценку готовности к подаче тепла 16 тысяч потребителей. Из них 6 тысяч — это жители многоквартирных домов. 5,5 тысячи потребителей подключены к центральным системам теплоснабжения. Проверку провели в 2 092 домах, что составляет 38% от общего числа.

— В каждом из домов живут наши люди, и от нас требуется максимальная вовлеченность. Прошу глав районов и Комитет по ЖКХ еженедельно контролировать ход работ, и там, где идут какие-то отставания от графика, неукоснительно принимать все меры, чтобы войти в график, который мы перед вами поставили, — подчеркнул руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, заслушав доклад.

Кроме того, по информации Госжилинспекции Татарстана, 20 муниципалитетов республики до сих пор не представили информацию о ходе подготовки жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Ведомство направило запросы во все 45 исполкомов, но ответы поступили лишь от 25.

Предыдущий отопительный сезон в Татарстане завершился 21 апреля. За время подачи тепла в регионе произошло 958 аварий, что составило 23% от общего числа инцидентов, произошедших в республике за это время.



Дарья Сайфиева