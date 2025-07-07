«Абрау-Дюрсо» признан лучшим винным курортом мира на саммите в Китае

Фото: Галия Шакирова

Российский винный курорт «Абрау-Дюрсо» признан лучшим в мире по версии Всемирной организации винного туризма (GWTO), получив премию GWTO Award. Церемония награждения состоялась в рамках II Глобального саммита в китайском городе Яньтае, сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в Минкурортов Краснодарского края, «Абрау-Дюрсо» соревновался за почетное звание, присуждаемое «за лучшую международную практику энотуризма», с ведущими винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины.

По информации министерства, винный туризм в России демонстрирует стабильный рост. В 2024 году весь российский рынок энотуризма составил 2,5 млн туристов, из которых почти четверть — 600 тысяч человек — пришлась именно на «Абрау-Дюрсо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Минкурортов края особо отметили, что винный туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью на Кубани. Виноградники Краснодарского края занимают рекордную в России площадь — около 30 тыс. гектаров, что составляет почти треть всех виноградных плантаций в стране. В 2024 году винодельни региона посетили около миллиона туристов.

Жители России в 2024 году продемонстрировали рекордный за последние 8 лет уровень потребления крепкого алкоголя.

Рената Валеева