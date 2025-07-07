Россия направит $1,7 млрд на роботизацию в ближайшие шесть лет

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Россия планирует выделить порядка $1,7 млрд на развитие программ роботизации в течение ближайших шести лет. Об этом сообщил глава российского Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.

— Еще одно важное направление — роботизация. В ближайшие шесть лет на эти цели планируется выделить около $1,7 млрд, — цитирует министра ТАСС.

По словам Алиханова, эти масштабные инвестиции нацелены на существенное увеличение плотности роботизации в стране. К 2030 году планируется обеспечить показатель в 145 единиц промышленных роботов на 10 тысяч человек. Для промышленных предприятий с государственным участием установлена цель — до 230 роботов на 10 тысяч сотрудников.

Илон Маск представил гуманоидных роботов Optimus, разработанных компанией Tesla, на презентации в студии Warner Bros. в Калифорнии. Роботы, по словам Маска, могут выполнять различные задачи, включая уход за детьми, выгул собак, стрижку газонов, покупку продуктов, и даже быть другом.

Рената Валеева