Алиханов: российские самолеты могут найти рынок в Саудовской Аравии

Фото: Максим Платонов

Российские авиалайнеры, находящиеся на этапе сертификации, а также самолеты малой авиации имеют потенциал для выхода на рынок Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет ТАСС.

— Пока смотрим на рынок, имея в виду те самолеты, которые уже находятся у нас в сертификации, ну и потом малые самолеты, которые разрабатываются Уральским заводом гражданской авиации, тоже могли бы себя найти на этом рынке [Саудовской Аравии], — сказал он.

Помимо авиационной отрасли, российские производители судов проявляют интерес к сотрудничеству с Саудовской Аравией в сфере судостроения.

— У коллег сейчас активно развивается судостроительный кластер, кластер для судостроительного оборудования различного. И мы сейчас договорились на совместной встрече посмотреть, как мы можем быть полезны, потому что у нас тоже сейчас идет серьезная работа по освоению комплектующего оборудования для судов, ну и собственно наши суда тоже имеют хороший опыт. Emperium, это электрокатамараны наши, и ЦКБ Алексеева тоже имеют интерес к созданию там [в Саудовской Аравии] сборочных производств, — отметил Алиханов.

Казанский самолет Ту-214, выпускаемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), успешно проходит сертификационные испытания. На данный момент выполнено 40 полетов, из которых 14 состоялись за последний месяц.

Рената Валеева