Минниханова на «Иннопроме» заинтересовал учебно-тренировочный самолет «Танго»

Фото: Михаил Захаров

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе посещения 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, проявил особый интерес к представленному учебно-тренировочному самолету «Танго». Информация об этом была опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря Лилии Галимовой.

Самолет «Танго» произведен компанией Spectra Aircraft, входящей в структуру S7 Group. Это воздушное судно предназначено для решения ряда важных задач.

— Во-первых, летная подготовка курсантов авиационных учебных заведений. Во-вторых, самолет может применяться для туристических и обзорных полетов, воздушного патрулирования и мониторинга, — написала Галимова, подчеркивая многофункциональность новой разработки.

В рамках своего визита на «Иннопром» Минниханов осмотрел стенды выставки, ознакомившись с передовыми промышленными достижениями. На выставке традиционно представлен и стенд Татарстана, демонстрирующий продукцию республиканских производителей и инвестиционный потенциал региона.

Рената Валеева