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Минземимущества РТ: Более 700 объектов недвижимости остаются без владельца

13:01, 07.07.2025

Большая часть из них находится в Казани

Минземимущества РТ: Более 700 объектов недвижимости остаются без владельца
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане до сих пор не установлены правообладатели 770 ранее учтенных объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

709 из числа этих объектов расположены в Казани.

— Напомню, что еще в 2021 году доля объектов Казани без зарегистрированных прав составляла 18% от общереспубликанского показателя. Сейчас их осталось 709 из почти 126 тысяч. Мы достигли большого прогресса за 4 года, — заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.

Всего в столице Татарстана за время действия закона о выявлении правообладателей установлены владельцы 125,7 тыс. объектов недвижимости (99,4%).

Дарья Сайфиева

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