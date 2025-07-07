Минземимущества РТ: Более 700 объектов недвижимости остаются без владельца

Большая часть из них находится в Казани

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане до сих пор не установлены правообладатели 770 ранее учтенных объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

709 из числа этих объектов расположены в Казани.



— Напомню, что еще в 2021 году доля объектов Казани без зарегистрированных прав составляла 18% от общереспубликанского показателя. Сейчас их осталось 709 из почти 126 тысяч. Мы достигли большого прогресса за 4 года, — заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.

Всего в столице Татарстана за время действия закона о выявлении правообладателей установлены владельцы 125,7 тыс. объектов недвижимости (99,4%).

Дарья Сайфиева