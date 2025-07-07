В Татарстане задержан участник проукраинской террористической организации
Жителя Набережных Челнов приговорили к 22 годам тюрьмы
УФСБ Татарстана задержало жителя Набережных Челнов, состоявшего в проукраинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
35-летний мужчина выступал против спецоперации и оказывал содействие спецслужбам Украины.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
Решением суда фигурант приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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