Приговор по делу об афере в ЗАГС Татарстана огласят не раньше сентября

Фото: Динар Фатыхов

2 сентября Вахитовский райсуд Казани планирует предоставить последнее слово обвиняемым по «делу ЗАГС Татарстана». Эту дату сегодня назначили после окончания прений и выступления сторон с репликами, передает журналист «Реального времени».

На прошлом заседании суд выслушал позицию защиты бывшего замначальника управления ЗАГС Рената Ахметзянова и бывшего главбуха управления Ландыш Шарафутдиновой.

Сегодня с объемной речью выступила Аниса Алешина, адвокат экс-главы управления ЗАГС Гульшат Нигматуллиной. Она просила полностью оправдать свою клиентку по эпизоду мошенничества — утверждая, что не доказаны даже такие ключевые обстоятельства, как время и место, а также ущерб предполагаемого преступления (сторона обвинения оценивает его в 16 млн рублей, — прим.ред.). Эпизод предполагаемого превышения полномочий защитник и сама Нигматуллина предложили квалифицировать как халатность.

При этом обвиняемая экс-руководительница напомнила суду о трагических обстоятельствах — серьезной болезни сына, который после месяца в коме стал инвалидом и сейчас в свои 27 лет обладает интеллектом маленького ребенка.

Напомним, ранее гособвинитель по делу Анна Маркарьян запросила для тройки подсудимых 10 лет колонии общего режима, из которых 6 лет просила назначить Нигматуллиной.