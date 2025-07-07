Приговор по делу об афере в ЗАГС Татарстана огласят не раньше сентября
2 сентября Вахитовский райсуд Казани планирует предоставить последнее слово обвиняемым по «делу ЗАГС Татарстана». Эту дату сегодня назначили после окончания прений и выступления сторон с репликами, передает журналист «Реального времени».
На прошлом заседании суд выслушал позицию защиты бывшего замначальника управления ЗАГС Рената Ахметзянова и бывшего главбуха управления Ландыш Шарафутдиновой.
Сегодня с объемной речью выступила Аниса Алешина, адвокат экс-главы управления ЗАГС Гульшат Нигматуллиной. Она просила полностью оправдать свою клиентку по эпизоду мошенничества — утверждая, что не доказаны даже такие ключевые обстоятельства, как время и место, а также ущерб предполагаемого преступления (сторона обвинения оценивает его в 16 млн рублей, — прим.ред.). Эпизод предполагаемого превышения полномочий защитник и сама Нигматуллина предложили квалифицировать как халатность.
При этом обвиняемая экс-руководительница напомнила суду о трагических обстоятельствах — серьезной болезни сына, который после месяца в коме стал инвалидом и сейчас в свои 27 лет обладает интеллектом маленького ребенка.
Напомним, ранее гособвинитель по делу Анна Маркарьян запросила для тройки подсудимых 10 лет колонии общего режима, из которых 6 лет просила назначить Нигматуллиной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».