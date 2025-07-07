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В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность» спустя шесть часов

10:46, 07.07.2025

Об этом сообщает МЧС России

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность» спустя шесть часов
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане, 7 июля, спустя шесть часов сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Соответствующее сообщение опубликовано в 10:40.

Напомним, что сегодня ограничения вводились дважды. Впервые — в 00:33. Его сняли спустя 11 минут. Второй раз — в 04:18.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес.

Дмитрий Зайцев

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