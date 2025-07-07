В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность» спустя шесть часов
Об этом сообщает МЧС России
В Татарстане, 7 июля, спустя шесть часов сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
Соответствующее сообщение опубликовано в 10:40.
Напомним, что сегодня ограничения вводились дважды. Впервые — в 00:33. Его сняли спустя 11 минут. Второй раз — в 04:18.
Ранее «Реальное время» рассказывало, как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес.
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