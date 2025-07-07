В Татарстане 7 июля дважды за сутки введен режим «Беспилотная опасность»
Впервые ограничения продлились 11 минут
По данным МЧС России, 7 июля в Татарстане дважды вводился режим «Беспилотная опасность».
Первый раз за сутки ограничения ввели в 00.33, а сняты они были уже через 11 минут — в 00.44.
Второй раз аналогичные меры были приняты в 04.18 и продолжают действовать на момент публикации новости.
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