В Татарстане 7 июля дважды за сутки введен режим «Беспилотная опасность»

Впервые ограничения продлились 11 минут

По данным МЧС России, 7 июля в Татарстане дважды вводился режим «Беспилотная опасность».

Первый раз за сутки ограничения ввели в 00.33, а сняты они были уже через 11 минут — в 00.44.

Второй раз аналогичные меры были приняты в 04.18 и продолжают действовать на момент публикации новости.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как регулярное закрытие аэропорта Казани повлияло на турбизнес.

Дмитрий Зайцев