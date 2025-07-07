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Российская ПВО сбила 91 украинский беспилотник за ночь

08:10, 07.07.2025
Российская ПВО сбила 91 украинский беспилотник за ночь
Фото: Татьяна Демина

В минувшую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат Украины. Об этом сообщило Министерство обороны.

По данным ведомства, в различных регионах страны были сбиты следующие количества дронов:

  • 20 в Белгородской области;
  • 14 в Курской области;
  • 9 в Липецкой области;
  • по 8 в Брянской и Воронежской областях, а также в Московском регионе;
  • 7 над Черным морем;
  • по 3 в Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областях;
  • 2 в Орловской области;
  • по 1 в Владимирской, Краснодарском крае и Крыму.

В ответ на атаки украинских сил российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Анастасия Фартыгина

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