Рустам Минниханов посетил Сабантуй в Екатеринбурге
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в празднике Сабантуй в Екатеринбурге, где его встретил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Пастер. Минниханов находится в городе с рабочей поездкой, в рамках которой также посетит 15-ю Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, сообщили в пресс-службе раиса.
Сабантуй — это традиционный татарский праздник, который ежегодно проходит в Свердловской области. Областной Сабантуй, который проводится с 2005 года по распоряжению губернатора, считается самым масштабным из всех.
Приветствуя участников праздника, Минниханов отметил важность поддержки татарских культурных инициатив в регионе.
— Свердловская область — один из регионов компактного проживания татар. Наши соотечественники живут здесь в дружбе с представителями других народов, — сказал раис.
Врио губернатора Свердловской области также поблагодарил Минниханова за участие в празднике. В регионе проживает более 93,5 тыс. татар, здесь зарегистрировано 11 татарских общественных организаций и шесть мусульманских духовных управлений. Татарский язык и литературу преподают в 15 школах.
Накануне в КФУ обсудили программу «Батырлар. Герои Татарстана» с участием Минниханова.
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