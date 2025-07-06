Рустам Минниханов посетил Сабантуй в Екатеринбурге

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в празднике Сабантуй в Екатеринбурге, где его встретил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Пастер. Минниханов находится в городе с рабочей поездкой, в рамках которой также посетит 15-ю Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, сообщили в пресс-службе раиса.

Сабантуй — это традиционный татарский праздник, который ежегодно проходит в Свердловской области. Областной Сабантуй, который проводится с 2005 года по распоряжению губернатора, считается самым масштабным из всех.

Приветствуя участников праздника, Минниханов отметил важность поддержки татарских культурных инициатив в регионе.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Свердловская область — один из регионов компактного проживания татар. Наши соотечественники живут здесь в дружбе с представителями других народов, — сказал раис.

Врио губернатора Свердловской области также поблагодарил Минниханова за участие в празднике. В регионе проживает более 93,5 тыс. татар, здесь зарегистрировано 11 татарских общественных организаций и шесть мусульманских духовных управлений. Татарский язык и литературу преподают в 15 школах.

Накануне в КФУ обсудили программу «Батырлар. Герои Татарстана» с участием Минниханова.



Анастасия Фартыгина