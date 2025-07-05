Сегодня Солнце выбросило рекордно большой протуберанец

Фото: Динар Фатыхов

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о новом рекордно большом протуберанце, выброшенном Солнцем в космос. Информация опубликована в Telegram-канале лаборатории.

— Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем все предыдущие, — говорится в сообщении.

Ученым удалось зафиксировать гигантскую плазменную структуру, протяженность которой превышает миллион километров. Выброс произошел в направлении северного полюса Солнечной системы между 9:00 и 14:00 по московскому времени.

Примечательно, что примерно за сутки до этого аналогичный по размеру протуберанец был зарегистрирован вблизи южного полюса Солнца, сообщили в лаборатории.

Рената Валеева