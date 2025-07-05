Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена более чем наполовину

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, посвященное ходу реализации республиканской программы «Наш двор». В ходе видео-конференц-связи со всеми районами о текущих показателях доложила директор фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина, сообщив о выполнении 53% запланированных работ.

По состоянию на текущую дату в рамках программы уже выполнено более половины от общего объема работ. Наиболее высокий показатель отмечен по дорожным работам, где выполнение составляет 63%. Полностью завершены работы по обновлению дорожного покрытия в Арском и Заинском районах. В 260 дворах 14 муниципальных образований работы еще продолжаются, однако в 246 дворах дорожное полотно уже полностью обновлено.

Активно ведутся работы по установке наружного освещения: она завершена в 300 дворах, что составляет 62% от запланированного по республике. В Агрызском, Арском, Заинском и Мамадышском районах работы по освещению уже полностью завершены. Еще в 213 дворах 12 муниципальных образований монтаж освещения продолжается.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Весь необходимый объем оборудования для дворов в настоящее время находится на складах республики. Работы по монтажу оборудования ведутся во всех дворах, где завершены дорожные работы. Общее выполнение по монтажу составляет 33%. В 129 дворах республики, а также в Арском и Заинском районах, эти работы уже полностью завершены. В 168 дворах монтаж оборудования продолжается.

Наряду с активным строительством стартовал процесс приемки завершенных объектов. На данный момент успешно приняты первые 5 дворов в Советском районе Казани и 4 двора в Нижнекамском районе.

В связи с активной фазой строительного сезона, количество поступающих запросов в адрес программы остается высоким. Специалисты оперативно обрабатывают все обращения в ежедневном режиме. За последние две недели зафиксировано 441 обращение от жителей 15 районов республики, что подтверждает вовлеченность граждан в процесс благоустройства.

На совещании также было упомянуто, что 27 июня подведены итоги онлайн-голосования за выбор приоритетных к благоустройству территорий в 2026 году.

Рената Валеева