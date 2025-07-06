В Татарстане в 1,5 раза вырос интерес к китайским автомобилям

Фото: Михаил Захаров

Во втором квартале 2025 года среди татарстанцев на 62,2% возрос интерес к китайским автомобилям. Количество предложений за этот период увеличилось на 8,2%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто» и «Селекта».

В апреле — июне 2025 года на долю машин из Поднебесной в России пришлось 15,1% от всех объявлений и 13,1% среди машин с пробегом. В IV квартале прошлого года эти показатели были заметно меньше: 13,1% и 9% соответственно.

Больше всего внимания пользователей из Татарстана привлекли автомобили марок Chery (20,2%), Geely (19,8%), HAVAL (17,4%), Changan (12,7%) и Kaiyi (4,7%). В пятерку наиболее популярных моделей китайских брендов вошли HAVAL Jolion (6,2%), Chery Tiggo 8 Pro Max (5,5%), Geely Monjaro (5,3%), а также Geely Coolray и Kaiyi E5 (по 4%).

Напомним, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июня могли снизиться примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году по итогам года было продано примерно 94,8 тыс. машин, при этом по сравнению с предыдущим месяцем этот результат выше на 4%.

Елизавета Пуншева