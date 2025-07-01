В России продажи машин по итогам июня снизились примерно на 25%

В этом году по итогам года было продано примерно 94,8 тыс. машин

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Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июня могли снизиться примерно на на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В этом году по итогам года было продано примерно 94,8 тыс. машин, при этом, по сравнению с предыдущим месяцем, этот результат выше на 4%.

В 2024 году продажи новых легковых автомобилей выросли на 48,4% и составили 1,57 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что после спада в марте и апреле 2025 года, рынок вторичных электромобилей в России показал рост на 4,6%.

Дарья Сайфиева