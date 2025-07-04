В центре Казани произошло аварийное отключение водоснабжения

На улице Татарстан, в районе дома №7, произошла серьезная авария на водопроводе

Фото: Василя Ширшова

На улице Татарстан, в районе дома №7, произошла авария на водопроводе. В связи с этим приостановлена подача воды в ряде близлежащих домов на нескольких улицах города.

Отключение затронуло дома на улицах Татарстан, С. Садыковой, Г. Тукая, Ф. Карима, Ахтямова и К. Тинчурина. Среди них — жилые дома с различными номерами, включая как четные, так и нечетные адреса.

Причина аварии — повреждение водопровода диаметром 400 мм, построенного в 1975 году. Трубопровод располагается на значительной глубине — 2,6 метра, что усложняет ремонтные работы. На месте аварии уже работают специалисты.

Ранее «Реальное время» сообщало, что напротив дома по адресу Татарстан, 7 пассажирский автобус частично ушел под асфальт.



Дмитрий Зайцев