Трамп анонсировал бой UFC на лужайке Белого дома в честь 250-летия США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести бой за звание чемпиона UFC на газоне Белого дома. Это мероприятие приурочено к празднованию 250-летия страны, которое состоится в 2026 году, пишет РИА «Новости».

На митинге в Айове Трамп сказал: «Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведем бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли».

Хотя детали мероприятия еще не утверждены, ожидается, что оно сможет привлечь до 25 тыс. зрителей. Бой пройдет на лужайке перед президентской резиденцией, но пока нет информации о необходимых разрешениях и логистике.

UFC, базирующаяся в Лас-Вегасе, известна своими боями по смешанным единоборствам и является одной из самых популярных спортивных организаций в мире.

Анастасия Фартыгина