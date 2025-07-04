В аэропорту Нижнекамска ввели режим «Ковер»

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотных воздушных средств. В аэропорту Нижнекамска объявили режим «Ковер», запрещающий прием и выпуск самолетов. Информация об этом появилась в приложении МЧС.

Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Нижнекамска.



Анастасия Фартыгина