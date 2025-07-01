Более 57% россиян предпочитают покупать мясо, произведенное в своем регионе

Продукцию из-за рубежа выбирает всего 2%

Фото: Динар Фатыхов

Более 57% россиян при покупке мяса и мясных продуктов отдают предпочтение продукции своего региона. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

Мясо из других российских регионов выбирают 12% опрошенных. Продукты зарубежного производства покупают всего 2%.

Для 21% россиян место производства не имеет значения.

Ранее Татарстанстат зафиксировал повышение цен на основные продукты питания в республике.

Дарья Сайфиева