Более 57% россиян предпочитают покупать мясо, произведенное в своем регионе
Продукцию из-за рубежа выбирает всего 2%
Более 57% россиян при покупке мяса и мясных продуктов отдают предпочтение продукции своего региона. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.
Мясо из других российских регионов выбирают 12% опрошенных. Продукты зарубежного производства покупают всего 2%.
Для 21% россиян место производства не имеет значения.
Ранее Татарстанстат зафиксировал повышение цен на основные продукты питания в республике.
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