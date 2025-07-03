Татьяна Матвеева: цифровая безопасность детей остается крайне актуальной проблемой

В рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в кафе «Авито 360» состоялась дискуссия «Привлечь, удержать, обучить. Новые форматы обучения цифровой грамотности». В самом начале начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что цифровая безопасность детей сегодня остается крайне актуальной проблемой, несмотря на широкое распространение информации о ней.

— Больше половины родителей дают детям регулярно пользоваться гаджетами уже с 3—6 лет. А поколение, которое больше всего времени проводит в гаджетах, — молодежь 18—25 лет — показало самые низкие результаты в «Цифровом диктанте» 2024 года. Кроме того, дети зачастую не делятся с родителями проблемами в цифровой среде. По данным «Лаборатории Касперского», 17% детей столкнулись с попытками онлайн-знакомства со стороны незнакомых взрослых, но среди родителей о таких случаях с их детьми знали только 10%. Поэтому в сфере цифровой безопасности очень важны доверительные отношения и диалог с ребенком, — говорит Татьяна Матвеева.

Как заявила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова, за последние четыре года количество жалоб на небезопасное поведение на платформе снизилось в 100 раз:

— Поэтому мы продолжаем активно развивать наши образовательные проекты. И, как показала практика, ставка на юную аудиторию приносит свои плоды во всех сегментах пользователей «Авито»: дети становятся проводниками знаний, они делятся тем, что узнали, с родителями и старшими родственниками.