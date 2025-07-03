В Татарстане спасатели вызволили пожилую пару из шторма на Волге

В Татарстане спасатели вытащили двух человек, которые попали в шторм на резиновой лодке. Инцидент произошел, когда 93-летний мужчина и 80-летняя женщина плыли по реке Волге от города Тетюши и застряли в камышах недалеко от села Большие Тарханы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Спасатели быстро нашли пенсионеров, несмотря на то, что те не могли точно назвать свое местоположение. Их доставили к пристани в Тетюшах, и медицинская помощь им не понадобилась.

Главное управление МЧС России напоминает владельцам маломерных судов о важности соблюдения правил безопасности:

не выходите на воду при плохой погоде;

учитывайте прогноз погоды;

всегда имейте при себе средства спасения и связи;

не выходите на воду в одиночку.

Анастасия Фартыгина