В России в июле подешевели куриные яйца и картофель

При этом на 2,5% подорожала морковь

Фото: Максим Платонов

Куриные яйца и картофель за период с 24 по 30 июня подешевели на 1,5—1,6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Также незначительно подешевели овощные и мясные консервы для детского питания, рис и сахар, сливочное масло, вермишель, гречка, пшено и бананы.

На 1,3—1,5% дешевле стали помидоры, капуста и репчатый лук.

При этом цены на морковь выросли на 2,5%. Также подорожали яблоки (1,3%) и огурцы (1,2%).

Ранее в Татарстане зафиксировали рост на основные продукты питания.

Дарья Сайфиева