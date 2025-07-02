В России в июле подешевели куриные яйца и картофель
При этом на 2,5% подорожала морковь
Куриные яйца и картофель за период с 24 по 30 июня подешевели на 1,5—1,6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.
Также незначительно подешевели овощные и мясные консервы для детского питания, рис и сахар, сливочное масло, вермишель, гречка, пшено и бананы.
На 1,3—1,5% дешевле стали помидоры, капуста и репчатый лук.
При этом цены на морковь выросли на 2,5%. Также подорожали яблоки (1,3%) и огурцы (1,2%).
Ранее в Татарстане зафиксировали рост на основные продукты питания.
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