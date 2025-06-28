Малайзия планирует запустить прямые рейсы из Казани

Также прямые рейсы рассчитывают запустить из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Фото: Артем Дергунов

Малайзия надеется запустить прямые авиарейсы из Казани, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в ближайшие годы после возобновления авиасообщения с Россией, заявил директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия. Об этом сообщает ТАСС.

— После того, как мы запустим прямые рейсы Москва — Куала-Лумпур, Москва — Лангкави, нам бы хотелось иметь больше маршрутов из Малайзии в Россию и из России в Малайзию, — отметил он.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи со 2 июля.





Дарья Сайфиева