Российский пловец Андрей Минаков завоевал бронзу на турнире в Риме
Он проплыл 100 метров баттерфляем, показав результат 51,61
Российский пловец СК «Синтез» Андрей Минаков завоевал бронзу на турнире по плаванию Sette Colli в Риме. Об этом сообщает Минспорта Татарстана.
Он проплыл 100 метров баттерфляем, показав результат 51,61.
В сентябре прошлого года Андрей Минаков стал третьим на этапе Кубка мира по плаванию в корейском Инчхоне. Он также получил бронзовую медаль в заплыве на 100 метров баттерфляем, проплыв дистанцию за 49,71 секунды.
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